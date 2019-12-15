«Сампдория» вырвала победу у «Дженоа» и покинула зону вылета

«Дженоа» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии проиграл «Сампдории» — 0:1. На 85-й минуте отличился Маноло Габбьядини. Хозяева с 11 очками занимают 19-е место в турнирной таблице. Гости (15) — 17-е.

Чемпионат Италии. Серия А

16-й тур

«Дженоа» — «Сампдория» — 0:1 (0:0)

Гол: Габбьядини, 85.

«Дженоа»: Раду, Кришито (Клеонисе, 88), Паяч (Анкерсен, 66), Бираски, Гильоне, Ромеро, Шене (Ягелло, 66), Радованович, Кассата, Санабрия, Пинамонти.

«Сампдория»: Аудеро, Мурру, Феррари, Депаоли, Колли, Экдаль (Мурильо, 45), Рамирес (Габбьядини, 75), Линетти, Виейра, Торсби, Квальярелла (Капрари, 75).

Предупреждения: Гильоне, 8. Кассата, 22. Виейра, 26. Кришито, 46. Рамирес, 53. Колли, 68. Ромеро, 82. Клеонисе, 90+2.

Судья: Довери (Италия).

14 декабря. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

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