"Сампдория" выкупит Аудеро у "Ювентуса"

Вратарь Эмиль Аудеро, арендованный "Сампдорией" у "Ювентуса", по окончании сезона останется в генуэзском клубе, информирует официальный сайт черно-белых.

- Футбольный клуб "Ювентус" сообщает, что в договор об аренде "Сампдорией" вратаря Эмиля Аудеро были внесены изменения, согласно которым, команда из Генуи выкупит вратаря 30 июня 2019 года. Сумма выкупа составит 20 миллионов евро, деньги будут переведены в течение следующих четырех финансовых лет, - говорится в заявлении на сайте "Ювентуса".

В текущем сезоне Аудеро сыграл в 22 матчах за "Сампдорию", в которых пропустил 26 мячей. Вратарь принадлежит "Ювентусу" с лета 2015 года.