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«Сампдория» сообщила о трех заболевших коронавирусом

17:44
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«Сампдория» на официальном сайте сообщила о трех положительных случаях коронавируса в клубе.

При этом отмечается, что ни один из игроков основной команды не болен — заболели игрок молодежки и двое сотрудников клуба. Все они уже изолированы.

Ближайший матч «Сампдория» проведет 17 октября против «Лацио».

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