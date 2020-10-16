«Сампдория» сообщила о трех заболевших коронавирусом
«Сампдория» на официальном сайте сообщила о трех положительных случаях коронавируса в клубе.
При этом отмечается, что ни один из игроков основной команды не болен — заболели игрок молодежки и двое сотрудников клуба. Все они уже изолированы.
Ближайший матч «Сампдория» проведет 17 октября против «Лацио».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.