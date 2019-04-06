"Сампдория" - "Рома": видеотрансляция матча - в 21.30

В матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 6 апреля, "Сампдория" принимает "Рома".
"Сампдория" занимает девятое место в чемпионате Италии, имея в активе 45 очков. У "Ромы" 48 очков и шестое место.
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"Сампдория" - "Рома": чемпионат Италии по футболу, серия А, 31-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - 21.30 (мск)
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2018-2019/