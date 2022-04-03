У Алексея Миранчука лучший показатель по голевым пасам после выхода на замену в топ-5 лиг Европы в этом сезоне

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сделал голевую передачу в матче 31-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (1:3).

Россиянин вышел на замену после перерыва и отметился результативным пасом на 58-й минуте встречи.

Как сообщает Opta, у Миранчука в этом сезоне 5 голевых передач после выхода на поле со скамейки — это лучший показатель среди всех футболистов, выступающих в топ-5 лигах Европы (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция).

В сезоне-2021/22 на счету Миранчука 2 гола и 5 результативных передач в 20 матчах за «Аталанту».