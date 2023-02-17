«Сампдория» погасила долги перед игроками и персоналом за 2022 год

«Сампдория» ликвидировала финансовые задолженности перед игроками, рассчитавшись с ними за октябрь и ноябрь прошлого года, сообщает Calciomercato.

Жалование получили все — не только игроки, но также технический персонал клуба.

При этом сообщается, что некоторые игроки пошли на уступки клубу — в частности, отказались от бонусов.

Теперь бухгалтерии «Сампдории» надо готовиться к 16 мая — в этот день надо будет снова платить зарплаты за первый квартал 2023 года (январь, февраль, март), для этого потребуются примерно 11 миллионов евро.

«Сампдория» идет в зоне вылета серии А, набрав в 19 матчах только 11 очков.