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Сегодня, 09:38

«Сампдория» погасила долги перед игроками и персоналом за 2022 год

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сампдория» ликвидировала финансовые задолженности перед игроками, рассчитавшись с ними за октябрь и ноябрь прошлого года, сообщает Calciomercato.

Жалование получили все — не только игроки, но также технический персонал клуба.

При этом сообщается, что некоторые игроки пошли на уступки клубу — в частности, отказались от бонусов.

Теперь бухгалтерии «Сампдории» надо готовиться к 16 мая — в этот день надо будет снова платить зарплаты за первый квартал 2023 года (январь, февраль, март), для этого потребуются примерно 11 миллионов евро.

«Сампдория» идет в зоне вылета серии А, набрав в 19 матчах только 11 очков.

ФК Сампдория
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 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
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 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
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 Торино 22 8 6 8 22-23 30
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 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
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 Монца 22 8 5 9 28-30 29
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 Болонья 22 8 5 9 28-32 29
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 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
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 Сассуоло 22 6 6 10 26-33 24
15
 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
16
 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
19
 Сампдория 22 2 5 15 10-36 11
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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Сампдория – Болонья
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Интер – Удинезе
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Аталанта – Лечче
 - : -
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 - : -
19.02 17:00
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 - : -
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Интер

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Хвича Кварацхелия

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Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
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