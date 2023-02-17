«Интер» предложил Маркусу Тюраму контракт на пять лет

Нападающий «Боруссии» из Менхенгладбаха Маркус Тюрам ведет переговоры с «Интером», сообщает Calciomercato.

«Нерадзурри» находились в числе основных претендентов на 25-летнего француза еще в январе, однако тогда трансфер не состоялся.

Форвард не намерен продлевать истекающий этим летом контракт с «Боруссией», поэтому сейчас может открыто вести переговоры с другими клубами.

«Интер» уже предложил футболисту контракт на пять лет с зарплатой в 5 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Тюрам сыграл за «Боруссию» 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.