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Сегодня, 09:25

«Интер» предложил Маркусу Тюраму контракт на пять лет

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Боруссии» из Менхенгладбаха Маркус Тюрам ведет переговоры с «Интером», сообщает Calciomercato.

«Нерадзурри» находились в числе основных претендентов на 25-летнего француза еще в январе, однако тогда трансфер не состоялся.

Форвард не намерен продлевать истекающий этим летом контракт с «Боруссией», поэтому сейчас может открыто вести переговоры с другими клубами.

«Интер» уже предложил футболисту контракт на пять лет с зарплатой в 5 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Тюрам сыграл за «Боруссию» 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.

ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Интер (Интернационале)
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1
 Наполи 22 19 2 1 54-15 59
2
 Интер 22 14 2 6 41-26 44
3
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
4
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
6
 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
9
 Монца 22 8 5 9 28-30 29
10
 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
11
 Болонья 22 8 5 9 28-32 29
12
 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
13
 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
14
 Сассуоло 22 6 6 10 26-33 24
15
 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
16
 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
19
 Сампдория 22 2 5 15 10-36 11
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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38 тур
17.02 22:45
Сассуоло – Наполи
 - : -
18.02 17:00
Сампдория – Болонья
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18.02 20:00
Монца – Милан
 - : -
18.02 22:45
Интер – Удинезе
 - : -
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 - : -
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 - : -
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 - : -
19.02 20:00
Специя – Ювентус
 - : -
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Рома – Верона
 - : -
20.02 22:45
Торино – Кремонезе
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Виктор Осимхен

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Адемола Лукман

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Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 20 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

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