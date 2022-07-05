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Сегодня, 12:24

«Сампдория» подписала Ринкона на правах свободного агента

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Сампдория» объявила о заключении контракта с полузащитником Томасом Ринконом.

34-летний венесуэлец подписал соглашение с клубом на один год.

Ринкон выступал за «Сампдорию» на правах аренды из «Торино» во второй половине сезона-2021/22, после чего стал свободным агентом.

Футболист принял участие в 18 матчах «Сампдории» в прошлом сезоне и не отличился результативными действиями.

Источник: https://www.sampdoria.it/news/club/2022/07/05/rincon-rinnova-il-contratto-blucerchiato-fino-al-2023/
Футбол
ФК Сампдория
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