«Сампдория» подписала Ринкона на правах свободного агента

«Сампдория» объявила о заключении контракта с полузащитником Томасом Ринконом.

34-летний венесуэлец подписал соглашение с клубом на один год.

Ринкон выступал за «Сампдорию» на правах аренды из «Торино» во второй половине сезона-2021/22, после чего стал свободным агентом.

Футболист принял участие в 18 матчах «Сампдории» в прошлом сезоне и не отличился результативными действиями.