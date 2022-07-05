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Сегодня, 10:58

«Рома» объявила о покупке защитника «Лилля» Челика

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зеки Челик (справа).
Фото ФК «Рома»

«Рома» объявила о покупке защитника «Лилля» Зеки Челика.

25-летний турок подписал контракт с римским клубом до конца июня 2026 года, сумма трансфера не уточняется.

«Для меня большая честь выступать за такой клуб, как «Рома». У меня серьезные амбиции и я хочу помочь новой команде добиться успеха», — приводит официальный сайт команды слова Челика.

Турок выступал за «Лилль» с июля 2018 года. В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 40 матчах за французский клуб.

Источник: https://www.asroma.com/en/news/2022/7/zeki-celik-completes-move-to-roma
Футбол
ФК Лилль
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