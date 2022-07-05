«Рома» объявила о покупке защитника «Лилля» Челика

«Рома» объявила о покупке защитника «Лилля» Зеки Челика.

25-летний турок подписал контракт с римским клубом до конца июня 2026 года, сумма трансфера не уточняется.

«Для меня большая честь выступать за такой клуб, как «Рома». У меня серьезные амбиции и я хочу помочь новой команде добиться успеха», — приводит официальный сайт команды слова Челика.

Турок выступал за «Лилль» с июля 2018 года. В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 40 матчах за французский клуб.