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«Аталанта» заинтересована в приобретении полузащитника «Локомотива» Бека-Бека

Алексей Еремин
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«Аталанта» заинтересована в подписании полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека, сообщает Mediafootmarseille.

По информации источника, «Аталанта» следит за игроками молодежной сборной Франции. Помимо Бека-Бека, итальянский клуб планирует подписать другого французского игрока — полузащитника Ибраима Диалло из «Сатугемптона».

21-летний Бека-Бека перешел в московскую команду летом 2021 года из французского «Кана». Полузащитник в нынешнем сезоне РПЛ сыграл за железнодорожников 19 матчей и отдал 4 результативных передачи. Соглашение футболиста с «Локомотивом» рассчитано до 2026 года.

Источник: https://mediafootmarseille.fr/info-media-foot-latalanta-pense-a-deux-pepites-du-football-francais/.html
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Алексис Бека-Бека
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