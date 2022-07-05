«Аталанта» заинтересована в приобретении полузащитника «Локомотива» Бека-Бека

«Аталанта» заинтересована в подписании полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека, сообщает Mediafootmarseille.

По информации источника, «Аталанта» следит за игроками молодежной сборной Франции. Помимо Бека-Бека, итальянский клуб планирует подписать другого французского игрока — полузащитника Ибраима Диалло из «Сатугемптона».

21-летний Бека-Бека перешел в московскую команду летом 2021 года из французского «Кана». Полузащитник в нынешнем сезоне РПЛ сыграл за железнодорожников 19 матчей и отдал 4 результативных передачи. Соглашение футболиста с «Локомотивом» рассчитано до 2026 года.