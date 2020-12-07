«Милан» без Ибрагимовича обыграл «Сампдорию»

«Милан» в матче 10-го тура чемпионата Италии обыграл «Сампдорию» со счетом 2:1.

В составе гостей отличились Франк Кессье, реализовавший пенальти, и Самуэль Кастильехо. Хозяева ответили точным ударом Олбина Экдаля.

Встречу из-за травмы бедра пропустил форвард миланцев Златан Ибрагимович.

После этого матча «Милан» с 26 очками лидирует в чемпионате Италии, «Сампдория» с 11 очками — на 12-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

10-й тур

«Сампдория» — «Милан» — 1:2 (0:1)

Голы: Кессье, 45 — с пенальти (0:1). Самуэль Кастильехо, 77 (0:2). Экдаль, 82 (1:2).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски (Колли, 20), Феррари, Тонелли, Ауджелло (Лерис, 82), Адриэн Силва (Экдаль, 46), Кандрева, Янкто (Дамсгор, 46), Торсби, Квальярелла, Габбьядини (Ла Гумина, 57).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Габбиа, Хакан Чалханоглу (Крунич, 90), Кессье, Диас (Хауге, 46), Тонали, Ребич, Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 76).

Предупреждения: Кессье, 5. Адриэн Силва, 26. Янкто, 45+1.

Судья: Кальварезе (Италия).

6 декабря. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».