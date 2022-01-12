«Сампдория» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа

«Сампдория» интересуется полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком, сообщает TuttoAtalanta.

По информации источника, клуб хочет арендовать 26-летнего россиянина у бергамасков до конца сезона и хочет включить в сделку опцию выкупа. Сообщается, что «Аталанта» настаивает на сумме в размере 15 миллионов евро. Футболистом также интересуются «Дженоа» и «Верона», а «Торино» отказался от идеи подписать игрока.

В сезоне-2021/22 Миранчук принял участие в 13 матчах «Аталанты», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость россиянина в 11 миллионов евро.