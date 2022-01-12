«Арсенал» хочет приобрести нападающего «Фиорентины» Влаховича
11:01
«Арсенал» заинтересован в приобретении нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича, сообщает Sky Sports.
По информации источника, 21-летний серб хочет останется в «Фиорентине», чтобы помочь клубу побороться за место в еврокубках и не сменит клуб зимой.
Отмечается, что трансфер нападающего обойдется «Арсеналу» примерно в 180 миллионов евро, учитывая его зарплату по пятилетнему контракту. Английский клуб готов потратить такую сумму.
В нынешнем сезоне Влахович забил 23 мяча в 28 матчах за «Фиорентину» и сборную Сербии.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/12040/12513773/dusan-vlahovic-arsenal-retain-strong-interest-in-fiorentina-striker-but-deal-difficult-to-complete-this-month
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