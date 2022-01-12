«Арсенал» хочет приобрести нападающего «Фиорентины» Влаховича

«Арсенал» заинтересован в приобретении нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 21-летний серб хочет останется в «Фиорентине», чтобы помочь клубу побороться за место в еврокубках и не сменит клуб зимой.

Отмечается, что трансфер нападающего обойдется «Арсеналу» примерно в 180 миллионов евро, учитывая его зарплату по пятилетнему контракту. Английский клуб готов потратить такую сумму.

В нынешнем сезоне Влахович забил 23 мяча в 28 матчах за «Фиорентину» и сборную Сербии.