Голкипер «Милана» Тэтэрушану излечился от коронавируса

Пресс-служба «Милана» сообщила, что вратарь Чиприан Тэтэрушану сдал отрицательный тест на коронавирус.

Пресс-служба «Милана» сообщила, что вратарь Чиприан Тэтэрушану сдал отрицательный тест на коронавирус.

35-летний голкипер готов возобновить тренировки с командой, полностью восстановившись от болезни.

О заражении футболиста коронавирусом стало известно 3 января, он был изолирован от команды.

В нынешнем розыгрыше румынский вратарь провел за «Миалан» 9 матчей.