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15 мая, 23:38

«Сампдория» и «Эмполи» сыграли вничью

Мария Гусева
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«Сампдория» на своем поле сыграла вничью с «Эмполи» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Счет открыл защитник хозяев Алессандро Заноли на 34-й минуте. На 90+3-й минуте нападающей гостей Роберто Пикколи сравнял счет.

«Сампдория» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице серии А, набрав 18 очков. «Эмполи» располагается на 14-й строчке — 39 очков.

Италия. Серия А. 35-й тур
15 мая, 21:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
1:1
Эмполи

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
Футбол
ФК Сампдория
ФК Эмполи
серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 35 26 5 4 70-25 83
2
 Ювентус 35 21 6 8 54-28 69
3
 Интер 35 21 3 11 66-37 66
4
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
5
 Милан 35 17 10 8 55-41 61
6
 Рома 35 17 8 10 45-33 59
7
 Аталанта 35 17 7 11 56-42 58
8
 Торино 35 13 10 12 37-39 49
9
 Монца 35 13 10 12 44-45 49
10
 Фиорентина 35 13 10 12 47-40 49
11
 Болонья 35 12 11 12 43-44 47
12
 Удинезе 35 11 13 11 45-43 46
13
 Сассуоло 35 12 8 15 43-54 44
14
 Эмполи 35 9 12 14 32-45 39
15
 Салернитана 35 8 14 13 43-56 38
16
 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
17
 Специя 35 6 12 17 30-56 30
18
 Верона 35 7 9 19 28-52 30
19
 Кремонезе 35 4 12 19 31-61 24
20
 Сампдория 35 3 9 23 21-62 18
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12.05 21:45
Лацио – Лечче
 2 : 2
13.05 16:00
Салернитана – Аталанта
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13.05 19:00
Специя – Милан
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13.05 21:45
Интер – Сассуоло
 4 : 2
14.05 13:30
Верона – Торино
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14.05 16:00
Фиорентина – Удинезе
 2 : 0
14.05 16:00
Монца – Наполи
 2 : 0
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 0 : 0
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Ювентус – Кремонезе
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15.05 21:45
Сампдория – Эмполи
 1 : 1
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Наполи

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 21 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 33 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 26 1 0
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