«Сампдория» и «Эмполи» сыграли вничью

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«Сампдория» на своем поле сыграла вничью с «Эмполи» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Счет открыл защитник хозяев Алессандро Заноли на 34-й минуте. На 90+3-й минуте нападающей гостей Роберто Пикколи сравнял счет.

«Сампдория» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице серии А, набрав 18 очков. «Эмполи» располагается на 14-й строчке — 39 очков.