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Сегодня, 21:01

«Сампдория» с минимальным счетом обыграла «Дженоа»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Сампдория» обыграла «Дженоа» в матче 35-го тура чемпионата Италии.

Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 25-й минуте забил Абдельхамид Сабири.

«Сампдория» набрала 33 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице серии А. У «Дженоа» 25 очков и 19-я позиция.

Италия. Серия А. 35-й тур
30 апр, 19:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
1:0
Дженоа
Голы
Сабири, 25 (1:0)
Нереализованный пенальти
Кришито 90
Сампдория
Аудеро Ауджелло Колли Берешиньски Феррари Торсби Сенси (Виейра, 68) Экдаль Сабири (Квальярелла, 88) Кандрева (Конти, 83) Капуто
Дженоа
Сиригу Бани Васкес (Кришито, 46) Эстигор Амири (Мелегони, 56) Стураро (Портанова, 38) Френдруп Бадель Гальдамес (Йебоа, 74) Экубан (Гудмундссон, 56) Дестро
Предупреждения
Аудеро 32’, Кандрева 51’, Феррари 90’  -  Гудмундссон 90’
Судьи
Мареска (Италия)

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Локомотив 1
2-й тайм

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1 (-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс 0
Манчестер Сити 2
2-й тайм

П2

82%

1.30

Ф2 (-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал 4
Эспаньол 0
Матч завершен

П1

18%

1.46

ТБ 2.5

29%

1.69

Ф1 (-1)

20%

1.74
Футбол
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Верона» обыграла «Кальяри»
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Милан 34 22 8 4 60-30 74
2
 Интер 34 21 9 4 72-28 72
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
7
 Фиорентина 34 17 5 12 54-46 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
11
 Торино 34 11 11 12 42-36 44
12
 Удинезе 34 10 13 11 53-52 43
13
 Болонья 34 11 9 14 39-48 42
14
 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 34 9 6 19 34-59 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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30.04 16:00
Кальяри – Верона
 1 : 2
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 6 : 1
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 1 : 0
30.04 21:45
Специя – Лацио
 - : -
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 - : -
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 - : -
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 - : -
1.05 19:00
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 - : -
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Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Доменико Берарди

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Лацио

 9
Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 25 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
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Специя

 28 1 6
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