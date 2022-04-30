«Сампдория» с минимальным счетом обыграла «Дженоа»

«Сампдория» обыграла «Дженоа» в матче 35-го тура чемпионата Италии.

Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 25-й минуте забил Абдельхамид Сабири.

«Сампдория» набрала 33 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице серии А. У «Дженоа» 25 очков и 19-я позиция.