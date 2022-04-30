«Верона» обыграла «Кальяри»

«Верона» обыграла «Кальяри» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 2:1.

У «Вероны» отличились Антонин Барак и Джанлука Капрари. Единственный гол «Кальяри» забил Жоау Педру.

«Верона» набрала 52 очка и занимает 9-е место в серии А. У «Кальяри» 28 очков и 17-я строчка в турнирной таблице.