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Сегодня, 17:55

«Верона» обыграла «Кальяри»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Верона» обыграла «Кальяри» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 2:1.

У «Вероны» отличились Антонин Барак и Джанлука Капрари. Единственный гол «Кальяри» забил Жоау Педру.

«Верона» набрала 52 очка и занимает 9-е место в серии А. У «Кальяри» 28 очков и 17-я строчка в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 35-й тур
30 апр, 16:00. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
1:2
Верона
Голы
Барак, 8 (0:1), Капрари, 44 (0:2), Жоау Педру, 57 (1:2)
Кальяри
Краньо Гольданига (Карбони, 50) Белланова (Перейро, 75) Альтаре Далберт Ловато Марин (Рог, 46) Дейола (Нандес, 46) Грасси Бальде (Паволетти, 50) Жоау Педру
Верона
Монтипо Фараони Казале Чеккерини (Шутало, 73) Депаоли Барак (Гюнтер, 65) Илич (Мигел Велозу, 65) Тамез Онгла (Лазанья, 65) Капрари (Рецос, 84) Симеоне
Предупреждения
Паволетти 51’, Карбони 90’  -  Барак 22’, Тамез 23’, Онгла 56’, Симеоне 77’
Судьи
Орсато (Италия)

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал 3
Эспаньол 0
2-й тайм

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Футбол
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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3 дня
Неделя

«Наполи» разгромил «Сассуоло» в чемпионате Италии
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 34 22 8 4 60-30 74
2
 Интер 34 21 9 4 72-28 72
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
7
 Фиорентина 34 17 5 12 54-46 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
11
 Торино 34 11 11 12 42-36 44
12
 Удинезе 34 10 13 11 53-52 43
13
 Болонья 34 11 9 14 39-48 42
14
 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
15
 Специя 34 9 6 19 34-59 33
16
 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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38 тур
30.04 16:00
Кальяри – Верона
 1 : 2
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 6 : 1
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 - : -
30.04 21:45
Специя – Лацио
 - : -
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 - : -
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 - : -
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 - : -
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 - : -
1.05 21:45
Рома – Болонья
 - : -
2.05 21:45
Аталанта – Салернитана
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 26
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Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 25 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 28 1 6
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