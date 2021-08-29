«Рома» забила четыре мяча «Салернитане», Шомуродов вышел на замену
«Рома» на выезде разгромила «Салернитану» в матче 2-го тура чемпионата Италии. Римский клуб выиграл со счетом 4:0.
Первый гол в составе римлян забил нападающий Тэмми Абрахам. Также свой лицевой счет пополнили Лоренцо Пеллегрини, который сделал дубль, и Жордан Верету.
Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов вышел на замену в конце второго тайма.
Чемпионат Италии. Серия А
2-й тур
«Салернитана» — «Рома» — 0:4 (0:0)
Голы: Пеллегрини, 48 (0:1). Верету, 52 (0:2). Абрахам, 69 (0:3). Пеллегрини, 79 (0:4).
«Салернитана»: Белец, Дьембер, Ярошиньски (Шиавоне, 84), Руджери, Айя, Ди Таккио, Оби (Капецци, 68), Л.Кулибали (Сими, 56), Мам.Кулибали, Кешрида (Зортеа, 68), Бонаццоли (Кристофферсен, 84).
«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес, Винья (Калафьори, 82), Мхитарян (Эль-Шаарави, 71), Кристанте, Верету (Диавара, 83), Пеллегрини, Абрахам (Майораль, 83), Перес (Шомуродов, 78).
Предупреждения: Бонаццоли, 35. Перес, 40. Айя, 50. Мхитарян, 67.
Судья: Абиссо (Италия).
29 августа. Салерно. Стадион «Ареки».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/
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