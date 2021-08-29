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«Рома» забила четыре мяча «Салернитане», Шомуродов вышел на замену

29 августа 2021, 23:40
29 августа. «Салернитана» — «Рома» — 0:4. Фото ФК «Рома».
29 августа. «Салернитана» — «Рома» — 0:4. Фото ФК «Рома».
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«Рома» на выезде разгромила «Салернитану» в матче 2-го тура чемпионата Италии. Римский клуб выиграл со счетом 4:0.

Первый гол в составе римлян забил нападающий Тэмми Абрахам. Также свой лицевой счет пополнили Лоренцо Пеллегрини, который сделал дубль, и Жордан Верету.

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов вышел на замену в конце второго тайма.

Чемпионат Италии. Серия А

2-й тур

«Салернитана» — «Рома» — 0:4 (0:0)

Голы: Пеллегрини, 48 (0:1). Верету, 52 (0:2). Абрахам, 69 (0:3). Пеллегрини, 79 (0:4).

«Салернитана»: Белец, Дьембер, Ярошиньски (Шиавоне, 84), Руджери, Айя, Ди Таккио, Оби (Капецци, 68), Л.Кулибали (Сими, 56), Мам.Кулибали, Кешрида (Зортеа, 68), Бонаццоли (Кристофферсен, 84).

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес, Винья (Калафьори, 82), Мхитарян (Эль-Шаарави, 71), Кристанте, Верету (Диавара, 83), Пеллегрини, Абрахам (Майораль, 83), Перес (Шомуродов, 78).

Предупреждения: Бонаццоли, 35. Перес, 40. Айя, 50. Мхитарян, 67.

Судья: Абиссо (Италия).

29 августа. Салерно. Стадион «Ареки».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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