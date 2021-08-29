«Рома» забила четыре мяча «Салернитане», Шомуродов вышел на замену

«Рома» на выезде разгромила «Салернитану» в матче 2-го тура чемпионата Италии. Римский клуб выиграл со счетом 4:0.

Первый гол в составе римлян забил нападающий Тэмми Абрахам. Также свой лицевой счет пополнили Лоренцо Пеллегрини, который сделал дубль, и Жордан Верету.

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов вышел на замену в конце второго тайма.

Чемпионат Италии. Серия А

2-й тур

«Салернитана» — «Рома» — 0:4 (0:0)

Голы: Пеллегрини, 48 (0:1). Верету, 52 (0:2). Абрахам, 69 (0:3). Пеллегрини, 79 (0:4).

«Салернитана»: Белец, Дьембер, Ярошиньски (Шиавоне, 84), Руджери, Айя, Ди Таккио, Оби (Капецци, 68), Л.Кулибали (Сими, 56), Мам.Кулибали, Кешрида (Зортеа, 68), Бонаццоли (Кристофферсен, 84).

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес, Винья (Калафьори, 82), Мхитарян (Эль-Шаарави, 71), Кристанте, Верету (Диавара, 83), Пеллегрини, Абрахам (Майораль, 83), Перес (Шомуродов, 78).

Предупреждения: Бонаццоли, 35. Перес, 40. Айя, 50. Мхитарян, 67.

Судья: Абиссо (Италия).

29 августа. Салерно. Стадион «Ареки».