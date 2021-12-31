«Салернитана» получила два предложения от потенциальных новых владельцев
31 декабря временное руководство «Салернитаны» получило предложение о покупке клуба, которое озвучил нотариус из Салерно Роберто Орландо. Так же ожидается, что до конца дня озвучат свои предложения Франческо Аньелло с партнерами и компания Console & Partners, информирует La Gazzetta dello Sport.
После получения всех предложений, федерация футбола Италии рассмотрит возможные варианты.
Напомним, что клубом из Салерно владеет президент «Лацио» Клаудио Лотито. Клуб принадлежит трасту, которым управляет бизнесмен.
В серии А запрещено одному человеку владеть двумя разными клубами. Президента «Лацио» обязали продать «Салернитану» до конца 2021 года.
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