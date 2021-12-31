«Марсель» готов продать Милика «Ювентусу» за 15 миллионов евро
Форвард «Марселя» Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в «Ювентусе». Туринский клуб хотел взять футболиста в аренду, но французский клуб рассматривает только продажу 27-летнего поляка, сообщает Tuttosport.
«Марсель» готов отпустить игрока этой зимой за 15 миллионов евро.
Милик в текущем сезоне провел 16 матчей за «Марсель» во всех турнирах и забил восемь мячей. Французский клуб арендовал его у «Наполи» до конца сезона с обязательством выкупа при определенных условиях.
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