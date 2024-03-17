«Лацио» обыграл «Фрозиноне» и одержал победу в первом матче после отставки Сарри

«Лацио» на выезде обыграл «Фрозиноне» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 3:2.

У гостей сделал дубль Валентин Кастельянос, еще один гол забил Маттиа Дзакканьи. У хозяев отличились Поль Лирола и Валид Чеддира.

«Лацио» одержал победу в первом матче после отставки Маурицио Сарри, который возглавлял команду с июня 2021 года и был уволен 13 марта 2024 года. Римляне поднялись на девятое место в турнирной таблице серии А с 43 очками в 29 матчах.

«Фрозиноне» идет на 18-й строчке с 24 очками в 29 играх.