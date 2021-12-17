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Шевченко: «Дженоа» не хватает уверенности. Единственный положительный момент в матче — это гол»

17 декабря, 23:48
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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение в матче с «Лацио» (1:3) в 18-м туре чемпионата Италии.

«Единственный положительный момент в матче с «Лацио» — то, что мы забили гол. Жаль, что наша невнимательность привела к голам соперника, — приводит слова Шевченко журналист Джанлука ди Марцио. — Мы могли реализовать больше моментов, которые создали.

Зол ли я? Мы могли лучше справиться с ситуациями, которые возникали. Мы могли намного лучше отреагировать на пропущенные голы. Сегодня нам не хватило уверенности. Когда мы ее найдем, то результаты придут».

Под руководством Шевченко «Дженоа» проиграла пять матчей серии А и один сыграла вничью. Команда одержала одну победу в Кубке Италии.

«Дженоа» занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков в 18-и матчах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Рома

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65

Дополнительная информация:

https://gianlucadimarzio.com/it/shevchenko-dichiarazioni-lazio-genoa-17-dicembre-2021

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Анна Горшкова все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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