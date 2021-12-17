Шевченко: «Дженоа» не хватает уверенности. Единственный положительный момент в матче — это гол»
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение в матче с «Лацио» (1:3) в 18-м туре чемпионата Италии.
«Единственный положительный момент в матче с «Лацио» — то, что мы забили гол. Жаль, что наша невнимательность привела к голам соперника, — приводит слова Шевченко журналист Джанлука ди Марцио. — Мы могли реализовать больше моментов, которые создали.
Зол ли я? Мы могли лучше справиться с ситуациями, которые возникали. Мы могли намного лучше отреагировать на пропущенные голы. Сегодня нам не хватило уверенности. Когда мы ее найдем, то результаты придут».
Под руководством Шевченко «Дженоа» проиграла пять матчей серии А и один сыграла вничью. Команда одержала одну победу в Кубке Италии.
«Дженоа» занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков в 18-и матчах.
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Дополнительная информация:
https://gianlucadimarzio.com/it/shevchenko-dichiarazioni-lazio-genoa-17-dicembre-2021
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