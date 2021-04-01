Экс-форвард «Фиорентины» Росси заявил, что ждал в текущем сезоне от клуба большего

Бывший форвард «Фиорентины» Джузеппе Росси прокомментировал выступление команды в текущем сезоне.

«Я ожидал большего от «Фиорентины». Важно найти тренера с менталитетом, которого уважают игроки, веря в то, что они делают. Это то, что «Фиорентина» должна сделать в следующем сезоне, если они хотят добиться чего-то значимого», — приводит слова Росси Il Corriere Fiorentino.

«Фиорентина» после 28 матчей занимает 14-е место в серии А, имея в активе 29 очков.