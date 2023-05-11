Сакки считает, что «Интер» заслужил победу в матче против «Милана»

Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки считает, что «Интер» (0:2) заслуженно победил в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против миланского клуба.

«Интер» заслужил победу, команда была вовлечена в игру как физически, так и ментально. Эта победа придаст футболистам уверенности в своих силах. Команда Симоне Индзаги была хорошо организована и выжала максимум из ошибок соперника", — цитирует Сакки Football Italia.