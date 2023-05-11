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Сегодня, 10:19

Мальдини подтвердил, что «Милан» близок к продлению контракта с Леау

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини отреагировал на информацию о том, что клуб близок к продлению соглашения с Рафаэлем Леау.

«Мы близки к полному соглашению о продлении контракта с Рафаэлем Леау, это правда. У нас с Рафой один и тот же план, мы оба хотим продолжать работать вместе», — приводит слова Мальдини Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Леау сыграл в 44 матчах за команду во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 13 голевых передач. 23-летний португалец выступает за «россонери» с 2019 года.

Паоло Мальдини
Футбол
ФК Милан
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2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Лацио 34 19 7 8 52-26 64
4
 Интер 34 20 3 11 62-35 63
5
 Милан 34 17 10 7 55-39 61
6
 Аталанта 34 17 7 10 56-41 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Болонья 34 12 10 12 43-44 46
9
 Торино 34 12 10 12 36-39 46
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 Монца 34 12 10 12 42-45 46
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 Удинезе 34 11 13 10 45-41 46
12
 Фиорентина 34 12 10 12 45-40 46
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 Сассуоло 34 12 8 14 41-50 44
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 Эмполи 34 9 11 14 31-44 38
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 Салернитана 34 7 14 13 42-56 35
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 Лечче 34 7 10 17 28-41 31
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 Специя 34 5 12 17 28-56 27
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