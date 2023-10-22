Сакки доволен работой Пиоли в «Милане»

Экс-главный тренер «Милана» Арриго Сакки оценил работу главного тренера миланцев Стефано Пиоли.

«Пиоли — золотой парень. Он сильно вырос в моих глазах, он привил одной из лучших команд страны красивый атакующий футбол. Это большая заслуга для страны, ведь понятие «катеначчо» стал одним из устойчивых стереотипов о нашем футболе», — цитирует Сакки pianetamilan.it.