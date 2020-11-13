Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

С «Лацио» могут снять до трех очков в серии А из-за тестов на коронавирус

14:01
Теги:

Игроки «Лацио» могут быть допрошены Итальянской федерации футбола (FIGC), сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, FIGC начал расследование после того, как игроки римлян Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша дважды сдали отрицательный результат на коронавирус, но получили положительный результат при тестировании УЕФА и в другой лаборатории в Риме. Если подтвердятся факты фальсификации, халатного распространения вируса и мошенничества при государственных закупках, то «Лацио» грозит вычет от одного до трех очков в чемпионате Италии.

«Лацио» после 7 матчей занимает девятое место в серии А, имея в активе 11 очков.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир