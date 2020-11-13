С «Лацио» могут снять до трех очков в серии А из-за тестов на коронавирус

Игроки «Лацио» могут быть допрошены Итальянской федерации футбола (FIGC), сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, FIGC начал расследование после того, как игроки римлян Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша дважды сдали отрицательный результат на коронавирус, но получили положительный результат при тестировании УЕФА и в другой лаборатории в Риме. Если подтвердятся факты фальсификации, халатного распространения вируса и мошенничества при государственных закупках, то «Лацио» грозит вычет от одного до трех очков в чемпионате Италии.

«Лацио» после 7 матчей занимает девятое место в серии А, имея в активе 11 очков.