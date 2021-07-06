Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Руслан Малиновский перенес успешную операцию

13:16
Руслан Малиновский. Фото Instagram
Руслан Малиновский. Фото Instagram
Теги:

Полузащитнику «Аталанты» и сборной Украины Руслану Малиновскому сделали операцию на грыже живота, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ее провел профессор Джузеппе Сансонетти в Милане.

Реабилитация после операции займет порядка 45 дней.

Врач делал такую же операцию одноклубнику Малиновского Марио Пашаличу, который успешно восстановился.

Полузащитник сборной Украины сыграл во всех матчах Евро-2020 в составе национальной команды, кроме четвертьфинала против Англии. Перед этой встречей он почувствовал сильную боль в приводящей мышце — это повреждение связано с грыжей.

Старт нового сезона серии A назначен на 22 августа. Напомним, что в прошлом сезоне Малиновский сыграл в 43 матчах «Аталанты» во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 12 результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Италия — Испания: прогноз Александра Мостового на матч полуфинала Евро-2020
Братья Емельяненко на турнире в Дагестане: Хабиб не отходил от Федора, а финал получился договорным
Перед четвертым матчем серии «Монреаль» — «Тампа» почтили память погибшего Кивлениекса
Ибрагимович опубликовал фотографию с Роналдо: «Просто представьте себе»
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд