Руслан Малиновский перенес успешную операцию

Полузащитнику «Аталанты» и сборной Украины Руслану Малиновскому сделали операцию на грыже живота, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ее провел профессор Джузеппе Сансонетти в Милане.

Реабилитация после операции займет порядка 45 дней.

Врач делал такую же операцию одноклубнику Малиновского Марио Пашаличу, который успешно восстановился.

Полузащитник сборной Украины сыграл во всех матчах Евро-2020 в составе национальной команды, кроме четвертьфинала против Англии. Перед этой встречей он почувствовал сильную боль в приводящей мышце — это повреждение связано с грыжей.

Старт нового сезона серии A назначен на 22 августа. Напомним, что в прошлом сезоне Малиновский сыграл в 43 матчах «Аталанты» во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 12 результативных передач.