Сарри признался, что с Роналду нелегко работать

Новый главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал, какого работать с португальским нападающим Криштиану Роналду. Специалист тренировал игрока в «Ювентусе».

«Работать с Роналду нелегко. Он международный бренд, его личные интересы необходимо сочетать с командными, это создает проблемы. Но я лучше справлюсь с работой тренера, а не менеджера. Мне это не нравится, мне быстро становится скучно.



С Роналду сложно работать, но он дает много положительного. Он все-таки добывает важные результаты. Роналду больше, чем команда или общество. В последние годы я куда чаще слышу об отдельных игроках, а не о командах», — цитирует Сарри Sport Italia.

Вместе со сборной Португалии форвард дошел до 1/8 финала Евро-2020, где его команда проиграла Бельгии (0:1). На счету Роналду 5 забитых мячей и одна результативная передача на чемпионате Европы.