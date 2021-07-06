Бывший защитник сборной Аргентины стал техническим директором «Фиорентины»

Бывший защитник сборной Аргентины Никола Бурдиссо стал новым техническим директором «Фиорентины», сообщает сайт итальянского клуба.

В качестве футболиста он провел большую часть времени в Италии, выступая за «Интер», «Рому», «Дженоа» и «Торино».

17 декабря 2018 года Бурдиссо был назначен спортивным директором «Боки Хуниорс».