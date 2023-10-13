Румменигге оценил победу «Милана» в серии А в 2022 году

Бывший немецкий игрок «Интера» Карл-Хайнц Румменигге вспомнил, как команда не смогла выиграть серию А в 1984 году, сравнивая с чемпионством «Милана» в 2022 году.

«Когда я выступал в «Интере», у нас была прекрасная команда. Я так и не понял, почему мы не смогли выиграть тогда титул. В 1984-м все было хорошо, пока мы не начали терять очки в простых ситуациях и проиграли. Как «Милан», который сам не знает, как ему удалось выиграть титул», — цитирует Румменигге pianetamilan.it.

После 8 туров серии А «Милан» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу, «Интер» (19) идет вторым.