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Румменигге оценил победу «Милана» в серии А в 2022 году

Виктория Кравченко
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Бывший немецкий игрок «Интера» Карл-Хайнц Румменигге вспомнил, как команда не смогла выиграть серию А в 1984 году, сравнивая с чемпионством «Милана» в 2022 году.

«Когда я выступал в «Интере», у нас была прекрасная команда. Я так и не понял, почему мы не смогли выиграть тогда титул. В 1984-м все было хорошо, пока мы не начали терять очки в простых ситуациях и проиграли. Как «Милан», который сам не знает, как ему удалось выиграть титул», — цитирует Румменигге pianetamilan.it.

После 8 туров серии А «Милан» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу, «Интер» (19) идет вторым.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Карл-Хайнц Румменигге
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
20
 Кальяри 8 0 2 6 3-16 2
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Лацио

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