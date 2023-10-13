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Роберто Баджо: «Я бы не пробил снова пенальти в финале ЧМ-1994»

Виктория Кравченко
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Легендарный футболист сборной Италии Роберто Баджо вспомнил промах с пенальти в финале чемпионата мира 1994 года с Бразилией (0:0, пен- 2:3). Он признался, что тот пенальти не стал бы снова пробивать.

— Что бы вы не стали делать снова в своей жизни?

— Не стал бы снова пробивать пенальти (финал ЧМ-1994), — цитирует Баждо итальянские СМИ.

Футболист завершил свою карьеру в 2004 году. В 1993 году он стал обладателем «Золотого мяча».

Сборная Италии по футболу
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