Руководство «Ювентуса» проведет встречу с Роналду

Руководство «Ювентуса» проведет встречу с нападающим Криштиану Роналду. На ней будет обсуждаться поведение футболиста и его отношение с партнерами, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Футболисты «Ювентуса» ожидают от нападающего извинений за его поведение в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:0). После замены на 55-й минуте он ушел в раздевалку, не пожав руку тренеру. Позднее стало известно, что он покинул стадион до окончания игры.

Ранее спортивный директор «Ювентуса» пообщался с агентом игрока Жорже Мендешем. Он попросил агента повлиять на футболиста в этом вопросе.

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