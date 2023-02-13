Руководство «Милана» намерено продлить контракт с Жиру

Руководство «Милана» в скором времени может объявить о продлении контракта с Оливье Жиру, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны в ближайшее время встретятся для заключения нового соглашения.

В «Миланском» клуб Жиру играет с лета 2021 года. Всего за команду француз забил 25 голов в 66 матчах и выиграл чемпионат Италии.

Ранее сообщалось, что игроком активно интересуется «Эвертон».