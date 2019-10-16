Роналду за год заработал на рекламе в Instagram в два раза больше, чем Месси

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лидером по заработкам в Instagram за последние 12 месяцев. Он опередил не только форварда «Барселоны» Лионеля Месси и других спортсменов, но и остальных звезд.

Как информирует Fox Sports со ссылкой на исследование Buzz Bingo, за указанный период португалец заработал на публикациях в Instagram 72 миллиона долларов за 34 рекламных поста. У Месси за этот период 36 рекламных публикаций, которые принесли ему 35,3 миллиона долларов.

Отметим, что четвертым в этом списке идет Дэвид Бекхэм. Знаменитый англичанин заработал в соцсети 16,25 млн долларов за 12 месяцев. На пятом месте американская певица и актриса Селена Гомес