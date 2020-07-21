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«Роналду является игроком мирового класса в физическом и психологическом плане». Сарри впечатлен формой португальца

05:18
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри впечатлен формой нападающего Криштиану Роналду. Португалец в матче 34-го тура чемпионата Италии против «Лацио» забил 2 гола.

20 июля. Криштиану Роналду празднует гол в ворота &quot;Лацио&quot;.Роналду установил 2 рекорда в матче с «Лацио»

— Когда Криштиану чувствует запах крови... Он необыкновенный, быстро восстанавливается между матчами, — цитирует Sky Sport Italia Роналду. — Это не просто физическое состояние, но и психологическое. Он мог бы быть тем, кто использует большое количество энергии в каждой игре, но он восстанавливает ее каждый раз, и является игроком мирового класса в уме и ногах.

Если он что-то хочет, его очень трудно остановить. Посмотрим, должны ли дать ему отдохнуть в течение следующих нескольких туров, но если он все еще будет в такой форме, то ему это может не понадобиться.

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