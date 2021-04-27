Пирло может покинуть «Ювентус» в случае поражения от «Удинезе»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло будет отправлен в отставку со своего поста в случае поражения в матче 34-го тура чемпионата Италии с «Удинезе», сообщает TuttoJuve 27 апреля со ссылкой на туринскую газету La Stampa. В этом случае клуб до конца сезона примет Игор Тудор.

Напомним, Пирло возглавляет «Ювентус» с 8 августа 2020 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

После 33-х туров чемпионата Италии туринцы идут на пятом месте в таблице, набрав 66 очков.

Матч «Удинезе» — «Ювентус» пройдет 2 мая.