Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл счет в матче чемпионата Италии против «Фиорентины». Португалец забивает в серии A уже девять игр подряд. Он стал вторым игроком в истории туринской команды, сумевшему добиться этого результата. Первым был Давид Трезеге, забивавший в 9 играх подряд с октября по декабрь 2005 года.

Роналду с 1 декабря провел во всех турнирах 12 игр и не забил только в матче за Суперкубок против «Лацио» (1:3).