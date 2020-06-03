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Роналду в восторге от своих дочек. Милота зашкаливает

15:23
Криштиану Роналду с семьей. Фото Instagram.
Криштиану Роналду с семьей. Фото Instagram.
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новую фотографию в своем Twitter. На фото его дочки Ева и Алана Мартина.

— Я влюбляюсь каждый раз, когда вижу этих двух, — написал португалец, — добавив хэштег #папиныдочки.

У 35-летнего футболиста еще есть два сына Криштиану-младший (родился в 2010-м году) и Матео (в 2017-м). Сейчас он состоит в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес — матерью Аланы Мартины.

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