Кокорин всю неделю занимался по индивидуальной программе

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин тренируется по специальной программе, разработанной главным тренером Чезаре Пранделли, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, тренерский штаб «фиалок» решил пока давать Кокорину дозированную нагрузку, так как матч с «Интером» показал, что игрока все еще рано нагружать также, как и других футболистов «Фиорентины».

Эту неделю форвард занимался по индивидуальной программе, чтобы не получить повреждение. По похожей схеме тренируются травмированные Франк Рибери и Мартин Касерес.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в конце января 2021 года из московского «Спартака». 14 февраля «фиалки» сыграют с «Сампдорией» в чемпионате Италии. Начало — в 17.00 по московскому времени.