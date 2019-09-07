Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым скоростным форвардом чемпионата Италии после первых трех туров нового сезона, информирует Football Italia. Максимальная скорость 34-летнего португальца составила 34,62 км/ч.

По этому показателю Роналду в чемпионате Италии уступает только защитнику «Наполи» Костас Манолас (35,41 км/ч).

После Роналду в списке самым быстрых игроков чемпионата Италии идут форвард «Торино» Симоне Дзадза (34,56 км/ч), защитник «Ромы» Джанлука Манчини (34,46 км/ч) и защитник «Аталанты» Берат Гимшити (34,26 км/ч).