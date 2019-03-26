Роналду пропустит 1-2 недели из-за повреждения

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит одну-две недели из-за травмы, которую он получил в матче отборочного турнира Евро-2020 против Сербии. Нападающий совершил неудачный рывок и повредил мышцу задней поверхности бедра. На 30-й минуте его заменил Пиззи.

– Я не волнуюсь, так как знаю свое тело. Я должен вернуться в строй через одну-две недели, – приводит Sky Sports слова Роналду.

Таким образом, участие португальца в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с "Аяксом" пока остается под вопросом. Первая игра пройдет 10 апреля в Амстердаме.

"Барселона" - "МЮ", "Аякс" - "Ювентус". Все пары 1/4 финала Лиги чемпионов

