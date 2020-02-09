«Верона» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии обыграла «Ювентус» — 2:1. У гостей забил Криштиану Роналду. Он отличился в 10-й встрече подряд, что является рекордом для туринского клуба. Серия из девяти игр была в активе Давида Трезеге.

Португальцу удавалось это и в Италии, и в Испании. Если он забьет в следующем матче, то повторит два достижения — свое персональное и всей серии А. В сезоне 1994-95 нападающий «Фиорентины» Габриэль Батистута отличился в 11 матчах подряд.