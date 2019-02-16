08:35 | Футбол — Италия

Роналду отметился и голом, и результативной передачей в третьем матче подряд

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Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 24-го тура чемпионата Италии против "Фрозиноне" (3:0) отметился голом и результативной передачей. Португалец сделал гол и пас в трех играх подряд.

Роналду отличился подобным образом в трех матчах февраля в серии А: с "Пармой" (2 гола + 1 передача), "Сассуоло" (1+2) и "Фрозиноне" (1+1). Португалец отметился такой серией второй раз в своей карьере, за время выступления в топовых чемпионатах. В первый раз ему это удалось в ноябре 2014 года в составе "Реала".

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