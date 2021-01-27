«Ювентус» назвал заявку на матч 1/4 финала Кубка Италии против СПАЛа. В нее не был включен португальский форвард Криштиану Роналду.

По-прежнему вне игры из-за травмы еще один нападающий «Юве» Пауло Дибала — его также нет в заявке. Полный список игроков опубликован в клубном Twitter.

Матч «Ювентус» — СПАЛ начнется в 22.45 по московскому времени. Победитель сыграет в полуфинале с «Интером».