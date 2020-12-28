Роналду: «Не буду давить на сына, но хочу, чтобы он стал футболистом»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду мечтает, чтобы его сын Криштиану-младший тоже стал футболистом.

— Иногда он пьет колу, газировку, ест чипсы и знает, что меня это злит, — цитирует A Bola Роналду. — Иногда я говорю моему сыну после пробежки нырнуть в холодную воду для восстановления, и он говорит: «Папа, тут очень холодно». Это нормально, ему только 10 лет.

Посмотрим, станет ли мой сын великим футболистом. У него есть потенциал. Он быстрый, у него неплохой дриблинг, но этого недостаточно. Я всегда ему говорю, что нужно много работать, чтобы достичь успеха.

Я не буду заставлять его стать футболистом, но если вы спросите меня, хочу ли я этого, то да, я хочу. Главное — быть лучшим, неважно, кем он станет — футболистом или врачом.