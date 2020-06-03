Роналду на 4 часа раньше прибыл на базу клуба ради индивидуальной тренировки

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл на базу в 12:52, чтобы провести индивидуальную тренировку, сообщает Tuttosport. Командное занятие было запланировано на 17 часов.

Все игроки «Ювентуса» находятся в хорошем физическом состоянии. В том числе Гонсало Игуаин, который задержался в Аргентине.

«Ювентус» с 63 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. Туринцы на два балла опережают «Лацио». Серия А возобновится 20 июня.