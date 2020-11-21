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Роналду и другие футболисты играют с красными полосками на лице в знак протеста против насилия в отношении женщин

23:28
Криштиану Роналду на матче против &quot;Кальяри&quot;. Фото Twitter
Криштиану Роналду на матче против &quot;Кальяри&quot;. Фото Twitter
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Игроки клубов серии A вышли на матчи с красными полосками на лице. Футболисты чемпионата Италии, включая пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, приняли участие в ежегодной акции против насилия в отношении женщин.

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