Роналду и другие футболисты играют с красными полосками на лице в знак протеста против насилия в отношении женщин
Игроки клубов серии A вышли на матчи с красными полосками на лице. Футболисты чемпионата Италии, включая пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, приняли участие в ежегодной акции против насилия в отношении женщин.
Un segno chiaro. #UnRossoAllaViolenza. #weworldonlus @weworldonlus pic.twitter.com/yfwLiQQ6zC— Lega Serie A (@SerieA) November 21, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю