Роналду хочет видеть Хамеса в "Ювентусе" в случае ухода Дибалы

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду желает, чтобы состав команды пополнил полузащитник "Реала" Хамес Родригес, если нападающий Пауло Дибала покинет Турин, сообщает AS.

У португальца во сремен выступления за "Реал" сохранились хорошие отношения с Хамесом. Роналду уже сказал о своем пожелании руководству действующих чемпионов Италии. Ранее появилась информация, что переход Дибалы в "Тоттенхэм" сорвался.

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