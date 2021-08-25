Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Роналду досрочно завершил тренировку «Ювентуса» из-за проблем с правой рукой

14:00

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду покинул тренировку раньше времени из-за проблем с рукой.

Ранее сообщалось, что португалец может покинуть туринский клуб и рассматривает предложения «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Однако «Ювентус» не хочет отпускать Роналду, так как считает, что он положительно влияет на клуб. Тем не менее его уход сэкономил бы значительную сумму денег для «Юве».

Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2018-го. Сумма трансфера составила 112 миллионов евро. До перехода в итальянский клуб он выступал за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Фото: Александр Домогаров чудом выжил в страшном ДТП
Парень пообещал беременной девушке "особый подарок" и убил ее
В Москве оценили позицию Анкары по «Крымской платформе»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд