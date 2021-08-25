Роналду досрочно завершил тренировку «Ювентуса» из-за проблем с правой рукой

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду покинул тренировку раньше времени из-за проблем с рукой.

Ранее сообщалось, что португалец может покинуть туринский клуб и рассматривает предложения «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Однако «Ювентус» не хочет отпускать Роналду, так как считает, что он положительно влияет на клуб. Тем не менее его уход сэкономил бы значительную сумму денег для «Юве».

Colpo al braccio destro per #CR7, che chiude l'allenamento in anticipo ??7?? pic.twitter.com/LTUHstjH2x — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 25, 2021

Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2018-го. Сумма трансфера составила 112 миллионов евро. До перехода в итальянский клуб он выступал за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».